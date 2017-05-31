Захарова рассказала об ответе на высылку российских дипломатов из Молдавии

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Москва, 31 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высылку из Молдавии российских дипломатов и возможный ответ российской стороны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«По поводу возможных ответов говорить рано, потому что, мне кажется, Молдавия сейчас внутри себя должна разобраться, что она хочет сделать. Пока не очень понятно», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД обратила внимание на то, что решение на уровне правительства и реакция на него президента страны противоречат друг другу. Между тем, Россия исходит из того, что имеет дело с единой страной, с единой позицией, подчеркнула Захарова.

«Нужно Кишиневу определиться со своей позицией», — резюмировала она.

Накануне глава Молдавии Игорь Додон заявил, что осуждает действия своего правительства в части высылки российских дипломатов, а также что намерен в рамках ПМЭФ встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить этот вопрос "не на горячую голову". В Кремле подтвердили, что ждут Дондона на форуме.