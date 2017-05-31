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Общество
Московские чиновники объяснили, почему капремонт не спасет ветхие хрущевки

Московские чиновники объяснили, почему капремонт не спасет ветхие хрущевки

11:30  31 Мая 2017
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Московские чиновники объяснили, почему капремонт не спасет ветхие хрущевки

Москва, 31 мая. Капитальный ремонт не поможет улучшить ситуацию с ветхим жилым фондом в Москве, единственным выходом является реновация. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Эксперты отмечают, что многие хрущевки могут через 15 лет перейти в разряд аварийного жилья, и тогда их жителей придется расселять в экстренном порядке, в соответствии с федеральным законом, который не предусматривает защитных механизмов для жителей столицы. Иными словами, они могут оказаться за МКАДом. 

Как сообщил «Ридусу» Левкин, износ пятиэтажек, попавших в программу реновации, составляет от 40 до 60%. В ближайшие 15-20 лет степень износа может повыситься до 65-70%, после чего многие дома могут массово быть признаны аварийными. 

Капитальный ремонт во многих таких домах провести технически невозможно из-за отсутствия подвалов, технических этажей и вмонтированных в стены коммуникаций. 

«Капремонт также не приведет к улучшению качества жизни. В отремонтированном старом доме не будет протекать канализация и замыкать проводка, отопление заработает в полную силу, но этот дом так и останется старым», — отметил чиновник. 

Между тем, стартовые площадки для нового строительства уже подобраны, и находятся они вблизи домов, попавших в программу реновации. 

#москва
Алексей Громов
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