Сирия: 12 нарушений перемирия зафиксированы в провинциях Дамаск, Хама, Даръа и Латакия

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Москва, 26 мая. Россия зафиксировала 12 нарушений режима прекращения огня в Сирии за минувшие сутки. По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Арабской республике, турецкие наблюдатели зафиксировали 11 нарушений.

Как говорится в информационном бюллетене министерства обороны Российской Федерации, 12 случаев стрельбы зафиксировано в провинциях: Эль-Кунейтра — один, Хама — четыре, Латакия — два, Даръа — два, Дамаск — три. Турецкая часть представительства зафиксировала нарушения в следующих провинциях: Хама — три, Даръа — четыре, Дамаск — четыре.

По информации Минобороны, основные случаи беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, которые контролируют боевики «Исламского государства»* и «Джебхат ан-Нусры» (террористические группировки, деятельность которых в России запрещена).

Ранее министерство обороны РФ обнародовало видео пуска четырех крылатых ракет по объектам террористов ИГ* в районе Пальмиры в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.