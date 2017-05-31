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Происшествия
Число жертв взрыва в Кабуле увеличилось до 90 человек

Число жертв взрыва в Кабуле увеличилось до 90 человек

10:59  31 Мая 2017  /обновлено: 11:09  31 Мая 2017
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Число жертв взрыва в Кабуле увеличилось до 90 человек

Кабул, 31 мая. Число погибших при взрыве в столице Афганистана достигло 90 человек, еще 380 получили травмы разной степени тяжести, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на источники в силах безопасности и здравоохранения.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле 31 мая. Взрывное устройство сработало недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. В результате многие сооружения получили повреждения, в том числе здание посольства Франции.

Число жертв взрыва в Кабуле увеличилось до 90 человек

По предварительной информации, бомба была спрятана в автоцистерну для перевозки воды. В данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее сообщалось, что МИД РФ решительно осудил теракт в Афганистане. 

#кабул #взрыв
Алексей Громов
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