Число жертв взрыва в Кабуле увеличилось до 90 человек
Кабул, 31 мая. Число погибших при взрыве в столице Афганистана достигло 90 человек, еще 380 получили травмы разной степени тяжести, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на источники в силах безопасности и здравоохранения.
Мощный взрыв прогремел в Кабуле 31 мая. Взрывное устройство сработало недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. В результате многие сооружения получили повреждения, в том числе здание посольства Франции.
По предварительной информации, бомба была спрятана в автоцистерну для перевозки воды. В данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
Ранее сообщалось, что МИД РФ решительно осудил теракт в Афганистане.