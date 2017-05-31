Число жертв взрыва в Кабуле увеличилось до 90 человек

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Кабул, 31 мая. Число погибших при взрыве в столице Афганистана достигло 90 человек, еще 380 получили травмы разной степени тяжести, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на источники в силах безопасности и здравоохранения.

At least 80 were killed and 300 others were injured in a blast near foreign embassies in Kabul, Afghan officials say https://t.co/4T92volYjd pic.twitter.com/tqnyr8L69X — CNN (@CNN) May 31, 2017

Мощный взрыв прогремел в Кабуле 31 мая. Взрывное устройство сработало недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. В результате многие сооружения получили повреждения, в том числе здание посольства Франции.

По предварительной информации, бомба была спрятана в автоцистерну для перевозки воды. В данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее сообщалось, что МИД РФ решительно осудил теракт в Афганистане.