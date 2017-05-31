Абэ призвал Китай объединить усилия для мирного урегулированию проблемы КНДР

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Токио, 31 мая. Глава правительства Японии Синдзо Абэ выступил за мирное урегулирование ситуации вокруг КНДР на дипломатическом уровне в сотрудничестве с Китаем.

Сегодня перед стартом переговоров с членом Госсовета КНР Ян Цзечи японский премьер сделал заявление, касающееся вопроса по КНДР. «Для мирного и дипломатического решения проблемы я бы хотел углубить сотрудничество с Китаем», — считает Абэ. Известно, что накануне представитель Китая встретился с главой японского МИД Фумио Кисидой.

Высокопоставленный японский дипломат заявил, что усиление давления на Пхеньян будет важной мерой для урегулирования ситуации с ракетно-ядерной программой, а Китай имеет одну из важных ролей в этом процессе. Напомним, что последний ракетный пуск Пхеньян осуществил 29 мая, после чего Синдзо Абэ обещал предпринять конкретные шаги.