Алеппо: элитные бригады САА готовятся выбить ИГИЛ из города Маскана

В Избранное

Скопировать

Маскана, 31 мая. Командование ВС САР разворачивает силы в долине Масканы для штурма последнего оплота «Исламского государства»* на востоке провинции Алеппо.

Военные источники опубликовали видеозапись подготовки операции по освобождению Масканы от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Командование правительственными силами осуществляет полковник Сухейль Аль-Хассан, в штурме под его руководством примут участие тысячи военнослужащих, отмечает источник.

Атаку возглавит элитная бригада «Силы Тигра». Отмечается, что за минувший месяц в провинции Алеппо было уничтожено и ранено более 2000 террористов. После взятия Масканы военные выйдут к границам провинции Ракка.

* Организация запрещена на территории РФ.