МИД РФ решительно осудил теракт в Афганистане

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Москва, 31 мая. МИД РФ выступил с решительным осуждением теракта в Кабуле, унесшего жизни более 80 человек. Такое заявление сделала в ходе брифинга официальный представитель российского внешнеполитичесокго ведомства Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы решительно осуждаем этот террористический акт, надеемся, что террористы понесут наказание. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказала Захарова.

Напомним, сегодня в столице Афганистана был осуществлен подрыв начиненного взрывчаткой автомобиля. В результате погибли более 80 человек, более 300 были ранены.