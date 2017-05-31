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Политика
МИД РФ решительно осудил теракт в Афганистане

МИД РФ решительно осудил теракт в Афганистане

10:52  31 Мая 2017
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МИД РФ решительно осудил теракт в Афганистане

Москва, 31 мая. МИД РФ выступил с решительным осуждением теракта в Кабуле, унесшего жизни более 80 человек. Такое заявление сделала в ходе брифинга официальный представитель российского внешнеполитичесокго ведомства Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы решительно осуждаем этот террористический акт, надеемся, что террористы понесут наказание. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказала Захарова. 

Напомним, сегодня в столице Афганистана был осуществлен подрыв начиненного взрывчаткой автомобиля. В результате погибли более 80 человек, более 300 были ранены. 

#кабул #афганистан #мид рф
Алексей Громов
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