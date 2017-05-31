Эксклюзив ФАН из Мосула: как живет город, освобождаемый от террористов ИГИЛ
Штурм Мосула, который проводит на протяжении долгого времени иракская армия при поддержке ВВС международной коалиции, стал одной из самых неоднозначных страниц борьбы мирового сообщества с боевиками «Исламского государства»* (террористической организации, запрещенной в РФ). Прибывшие на линию боевых действий корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) увидели своими глазами, как вооруженные силы Ирака ведут бои с террористами ИГИЛ* за кварталы Старого города Мосула.
Корреспонденты ФАН смогли удостовериться в том, что положение боевиков ИГИЛ, контролирующих последние кварталы Старого города, безнадежно. Однако, и ВС Ирака, и бригады шиитского ополчения, штурмующие район мечети Ан-Нури с четырех направлений, испытывают огромные трудности с продвижением.
В ходе интенсивных боев, идущих последние трое суток в районе Пятого Моста и Проспекта Ниневии с активным использованием бронетехники и авиации, правительственные силы не смогли перехватить инициативу и увязли в узких улочках исторического центра. Только за прошедшие 20 часов, как сообщил нам источник, принимающий непосредственное участие в штурме, потери регулярных сил достигли 24 человек. Большая часть погибших – жертвы снайперского огня.
Прибыв на фронт ранним утром 30.05.2017, корреспонденты сумели пройти по восточному району Хай-аль-Насср, вдоль центральной улицы Аль-Файсалийя и приблизиться к т.н. Старому Мосту через реку Тигр, за которым начинается зона контроля террористов.
Общая ситуация в городе удивляет своим контрастом. На условной нейтральной полосе, начинающейся примерно в шестистах метрах от восточного берега Тигра, по-прежнему живут люди. Радиальные улицы, примыкающие к мостам и берегу, простреливаются снайперами и подвергаются регулярным обстрелам из минометов. По данным иракских властей, около 600 тысяч человек бежали из Мосула после начала операции по освобождению города. Однако некоторая часть мирных жителей предпочла остаться в своих домах, несмотря на бомбардировки коалиции, обстрелы со стороны боевиков ИГИЛ и общее ухудшение гуманитарной ситуации — ждут окончательной победы.
Следы тяжелых боев, бомбардировок, артобстрелов, а также присутствия исламистов, заметны повсеместно. Среди прочего, корреспонденты увидели несколько вывесок продуктовых магазинов, на которых были изображены домашние животные (преимущественно коровы и овцы), чьи головы были намеренно залиты краской, так как изображения живых существ не соответствуют этическим нормам радикального ислама суннитского толка.
Тем не менее, стоит отметить, что мародерство практически не коснулось Мосула. В большинстве магазинов, авторемонтных мастерских и ресторанов, встретившихся по пути к Тигру, товары стояли на своих местах. Особенно удивил склад автомобильных аккумуляторов, чьи двери были выбиты взрывной волной не менее месяца назад. Несмотря на наличие открытого доступа к товарам, все аккумуляторы и прочие запчасти продолжали пылиться на витринах.
Та же ситуация касается аптек. Медикаменты, несмотря на явный дефицит ввиду военного времени, стоят на полках нетронутыми.
В настоящий момент нельзя сколь-либо точно спрогнозировать дату окончания штурма Мосула. Очередные заявления спикеров Коалиции и ВС Ирака гласят о завершении операции в первых числах июня. Впрочем, никаких гарантий, разумеется, ни коалиция, ни иранские военные специалисты дать не могут.
Исламисты оказывают точечное и весьма ожесточенное сопротивление. Западные кварталы (особенно район мечети Ан-Нури) изобилуют подземными ходами, бетонированными туннелями, складами оружия и снайперскими лежками. Большая часть территории заминирована боевиками. В распоряжении террористов есть 120-мм и 82 мм минометы, множество ручных гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и, если верить публикациям в Twitter’e боевиков, минимум 2 танка Т-55.
* Организация запрещена на территории РФ.