Эксклюзив ФАН из Мосула: как живет город, освобождаемый от террористов ИГИЛ

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Штурм Мосула, который проводит на протяжении долгого времени иракская армия при поддержке ВВС международной коалиции, стал одной из самых неоднозначных страниц борьбы мирового сообщества с боевиками «Исламского государства»* (террористической организации, запрещенной в РФ). Прибывшие на линию боевых действий корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) увидели своими глазами, как вооруженные силы Ирака ведут бои с террористами ИГИЛ* за кварталы Старого города Мосула.

Корреспонденты ФАН смогли удостовериться в том, что положение боевиков ИГИЛ, контролирующих последние кварталы Старого города, безнадежно. Однако, и ВС Ирака, и бригады шиитского ополчения, штурмующие район мечети Ан-Нури с четырех направлений, испытывают огромные трудности с продвижением.

В ходе интенсивных боев, идущих последние трое суток в районе Пятого Моста и Проспекта Ниневии с активным использованием бронетехники и авиации, правительственные силы не смогли перехватить инициативу и увязли в узких улочках исторического центра. Только за прошедшие 20 часов, как сообщил нам источник, принимающий непосредственное участие в штурме, потери регулярных сил достигли 24 человек. Большая часть погибших – жертвы снайперского огня.

Прибыв на фронт ранним утром 30.05.2017, корреспонденты сумели пройти по восточному району Хай-аль-Насср, вдоль центральной улицы Аль-Файсалийя и приблизиться к т.н. Старому Мосту через реку Тигр, за которым начинается зона контроля террористов.

Общая ситуация в городе удивляет своим контрастом. На условной нейтральной полосе, начинающейся примерно в шестистах метрах от восточного берега Тигра, по-прежнему живут люди. Радиальные улицы, примыкающие к мостам и берегу, простреливаются снайперами и подвергаются регулярным обстрелам из минометов. По данным иракских властей, около 600 тысяч человек бежали из Мосула после начала операции по освобождению города. Однако некоторая часть мирных жителей предпочла остаться в своих домах, несмотря на бомбардировки коалиции, обстрелы со стороны боевиков ИГИЛ и общее ухудшение гуманитарной ситуации — ждут окончательной победы.

Следы тяжелых боев, бомбардировок, артобстрелов, а также присутствия исламистов, заметны повсеместно. Среди прочего, корреспонденты увидели несколько вывесок продуктовых магазинов, на которых были изображены домашние животные (преимущественно коровы и овцы), чьи головы были намеренно залиты краской, так как изображения живых существ не соответствуют этическим нормам радикального ислама суннитского толка.

Тем не менее, стоит отметить, что мародерство практически не коснулось Мосула. В большинстве магазинов, авторемонтных мастерских и ресторанов, встретившихся по пути к Тигру, товары стояли на своих местах. Особенно удивил склад автомобильных аккумуляторов, чьи двери были выбиты взрывной волной не менее месяца назад. Несмотря на наличие открытого доступа к товарам, все аккумуляторы и прочие запчасти продолжали пылиться на витринах.

Та же ситуация касается аптек. Медикаменты, несмотря на явный дефицит ввиду военного времени, стоят на полках нетронутыми.

В настоящий момент нельзя сколь-либо точно спрогнозировать дату окончания штурма Мосула. Очередные заявления спикеров Коалиции и ВС Ирака гласят о завершении операции в первых числах июня. Впрочем, никаких гарантий, разумеется, ни коалиция, ни иранские военные специалисты дать не могут.

Исламисты оказывают точечное и весьма ожесточенное сопротивление. Западные кварталы (особенно район мечети Ан-Нури) изобилуют подземными ходами, бетонированными туннелями, складами оружия и снайперскими лежками. Большая часть территории заминирована боевиками. В распоряжении террористов есть 120-мм и 82 мм минометы, множество ручных гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и, если верить публикациям в Twitter’e боевиков, минимум 2 танка Т-55.

* Организация запрещена на территории РФ.