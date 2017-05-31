Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Audi объявила цены на новое купе RS5 Coupe для России

Audi объявила цены на новое купе RS5 Coupe для России

18:36  31 Мая 2017
66

Audi объявила цены на новое купе RS5 Coupe для России

Москва, 31 мая. В России стартовали продажи новинки Audi автомобиля RS5 Coupe, сообщили в пресс-службе компании.

Audi RS5 Coupe оснащен бензиновым двигателем 2.9 TFSI мощностью 450 л.с. Автомобиль также наделили коробкой передач tiptronic и постоянным полным приводом quattro. Максимальная скорость, которую может развить новинка Audi — 280 километров в час.

Базовая версия RS5 Coupe включается в себя спортивную подвеску RS, систему start-stop, климат-контроль с индивидуальной настройкой для трех зон салона и многое другое. Автомобиль доступен для заказа по цене от 5050000 рублей.

Ранее первые шпионские фото салона Audi Q8 были слиты в Сеть.

Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть