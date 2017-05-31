Audi объявила цены на новое купе RS5 Coupe для России

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Москва, 31 мая. В России стартовали продажи новинки Audi автомобиля RS5 Coupe, сообщили в пресс-службе компании.

Audi RS5 Coupe оснащен бензиновым двигателем 2.9 TFSI мощностью 450 л.с. Автомобиль также наделили коробкой передач tiptronic и постоянным полным приводом quattro. Максимальная скорость, которую может развить новинка Audi — 280 километров в час.

Базовая версия RS5 Coupe включается в себя спортивную подвеску RS, систему start-stop, климат-контроль с индивидуальной настройкой для трех зон салона и многое другое. Автомобиль доступен для заказа по цене от 5050000 рублей.

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