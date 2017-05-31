Удар «Калибрами» по ИГ как предупреждение врагам Асада: Минобороны РФ публикует видео

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Российские корабли, находящиеся в акватории Средиземного моря, нанесли ракетный удар по позициям боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*) в районе сирийской Пальмиры. Уже опубликовано видео удара. Об операции было доложено президенту РФ Владимиру Путину. Российский Генштаб заранее оповестил о нанесении ударов правительства США, Турции и Израиля. О том, почему Россия информирует о своих планах страны, не являющиеся нашими военными союзниками в Сирии, Федеральному агентству новостей рассказал эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Егорченков.

В Минобороны России сообщили, что в атаке на боевиков ИГИЛ, засевших под Пальмирой, участвовали подводная лодка «Краснодар» и фрегат «Адмирал Эссен», которые провели четыре запуска крылатых ракет «Калибр» по позициям террористов. Сообщается, что подводная лодка «Краснодар» вела стрельбы из подводного положения. «Все намеченные цели поражены», — подчеркнули в Министерстве обороны РФ. Также ведомство опубликовало видео успешного удара по позициям ИГИЛ.

Как уточнили в российском военном ведомстве, ракетный обстрел позиций ИГИЛ имел своей целью поражение, в том числе, тяжелой техники и живой силы террористов, которых «Исламское государство» перебрасывает под Пальмиру из Ракки. Напомним, судя по сообщениям западных СМИ, в Ракке близится к завершению операция по освобождению города, которую проводят США и возглавляемая ими коалиция.

Накануне поздно вечером министр обороны Сергей Шойгу доложил главнокомандующему — президенту Владимиру Путину об успешных пусках крылатых ракет «Калибр» по целям ИГИЛ в районе Пальмиры. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о серии успешных пусков ракет «Калибр», произведенных с подводной лодки из акватории Средиземного моря по целям ИГИЛ на территории Сирии», — сообщил Песков.

Также в российском военном ведомстве подчеркнули, что США, Турция и Израиль были заранее оповещены о готовящемся российском ракетном ударе по террористам ИГИЛ из акватории Средиземного моря.

Напомним, фрегат «Адмирал Эссен», оснащенный крылатыми ракетами, прибыл в восточное Средиземноморье в начале мая. Ранее сообщалось, что «Адмирал Эссен» прибыл для участия в учениях ВМФ РФ у берегов Кипра и Ливии.

В последний раз ракетный удар по боевикам ИГИЛ при помощи ракет «Калибр» ВМФ России наносил в Сирии в конце прошлого года. Тогда удар был нанесен с фрегата «Адмирал Григорович».

Оповещение союзников о предстоящей операции является нормальной практикой. Но Соединенные Штаты, которые ведут в Сирии боевые действия фактически незаконно, без резолюции ООН и против воли сирийского правительства, не являются союзниками России. Кроме того американцы сами ранее нанесли удар крылатыми ракетами «томагавк» по сирийской военной базе, что вызвало серьезнейший кризис и привело к официальному закрытию горячей линии между российскими и американскими военными. Также Москва сочла необходимым предуведомить о нанесении удара по ИГИЛ Израиль, который вообще формально не участвует в сирийском конфликте. Однако по неофициальным данным, израильские ВВС часто оказываются над сирийской территорией, проводя разведку и даже нанося удары по позициям союзников Асада из шиитской проиранской группировки «Хезболла». При этом удары по «Хезболле» наносятся как с воздуха, так и с аннексированных Израилем у Сирии Голанских высот.

Почему Россия, несмотря на имеющиеся разногласия, все-таки поддерживает военные контакты не только с союзниками по сирийской кампании, но и с США и с Израилем, Федеральному агентству новостей объяснил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

«Здесь срабатывает классический диалектический закон — единства и борьбы противоречий, — отметил Егорченков. — Вообще нельзя говорить, что при любом противоборстве присутствуют только две стороны — либо черная, либо белая. Сирия в этом смысле очень яркий пример. Тут вовлечено очень много сторонних интересов, которые частично совпадают, частично противоречат друг другу, частично антагонистичны друг другу. Все стороны пытаются получить для себя наиболее выгодную позицию».

Эксперт отметил, что даже наш союзник президент Сирии Башар Асад не разворачивается к России на все сто процентов.

«Асад смотрит, как развивается ситуация, он работает с Ираном, он работает с другими партнерами, в том числе региональными. Также за ситуацией пристально наблюдает Турция, которая является одним из гарантов сирийского мирного процесса, то же самое делает и Израиль», — отметил эксперт, остановившись на этой теме подробнее.

«Для Израиля есть, как говорят наши западные партнеры, свои красные линии. Израильтяне очень боятся, что после завершения горячей фазы войны в Сирии весь накопленный в регионе террористический потенциал, кто бы его ни создавал, — повернется против Израиля. Допустить это Израиль не может ни при каких обстоятельствах. Израильтяне пытаются заранее купировать эти возможные угрозы. Мы эти опасения Израиля понимаем, мы также понимаем опасения турецкой стороны, поэтому стараемся предупреждать их о своих действиях. Другой вопрос, что там, где противоречия между нами и США, Турцией и Израилем, идут вразрез с нашими военными и геополитическими интересами, мы занимаем жесткую позицию. А там, где мы можем пойти на некоторые уступки, в тех моментах, которые для нас не принципиальны, а, например, для израильтян очень принципиальны, мы идем на определенные уступки той или иной стороне. А вообще там идет очень сложный ближневосточный торг, но так было всегда — слишком непростой регион», — резюмировал Дмитрий Егорченков.

* Организация запрещена на территории РФ.