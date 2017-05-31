Сирия: «Хезболла» и армия Асада преследуют «Джебхат ан-Нусру» в горах Каламун

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Дамаск, 31 мая. Вооруженные силы Сирии совместно с союзниками из исламского движения «Хезболла» нанесли мощный удар по позициям террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в непосредственной близости от ливанской границы. Бои идут в горах Каламун, которые связанные с запрещенной в РФ «Аль-Каидой» используют для переброски подкреплений и вооружения из других государств.

На опубликованных в Интернет кадрах военные наносят удары по террористам из различных видов вооружения, включая пусковую установку противотанковых ракет российского производства.

«После ракетного обстрела объекта «Джебхат ан-Нусры» в западном Каламуне несколько боевиков были убиты или получили ранения», — сообщают опубликовавшие ролик представители «Хезболлы».