Отчисленные студенты МГИКа пожаловались на жестокие методы Ларисы Долиной
Москва, 31 мая. Студенты, отчисленные из Московского государственного института культуры (МГИК), жалуются на суровые методы Ларисы Долиной, которая вот уже год возглавляет кафедру эстрадно-джазового пения.
Теперь уже бывшие учащиеся говорят, что звезда буквально довела их до нервного срыва. При этом те, кто остался в институте, противоречат им, восхваляя талантливого педагога.
По итогам минувшего учебного года от занятий отстранены почти треть «заочников». Они-то и составляют основную массу недовольных. Заместитель заведующего кафедрой Лаура Вадянинская в интервью «360° Подмосковье» пояснила, что приход Долиной в институт сильно повлиял на качество обучения и методы работы.
«Она пришла в университет с задачей не «подтянуть», а «почистить». Тут даже нет ничего личного. А вот эти жалобщики — пусть споют на всю страну, было бы очень круто послушать», — цитирует издание Вадянинскую.
При этом, говорит она, изначально из института могли вылететь до 70% студентов. За год многие изменили отношение к учебе, поэтому потери удалось свести к минимуму.