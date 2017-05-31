Отчисленные студенты МГИКа пожаловались на жестокие методы Ларисы Долиной

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Москва, 31 мая. Студенты, отчисленные из Московского государственного института культуры (МГИК), жалуются на суровые методы Ларисы Долиной, которая вот уже год возглавляет кафедру эстрадно-джазового пения.

Теперь уже бывшие учащиеся говорят, что звезда буквально довела их до нервного срыва. При этом те, кто остался в институте, противоречат им, восхваляя талантливого педагога.

По итогам минувшего учебного года от занятий отстранены почти треть «заочников». Они-то и составляют основную массу недовольных. Заместитель заведующего кафедрой Лаура Вадянинская в интервью «360° Подмосковье» пояснила, что приход Долиной в институт сильно повлиял на качество обучения и методы работы.

«Она пришла в университет с задачей не «подтянуть», а «почистить». Тут даже нет ничего личного. А вот эти жалобщики — пусть споют на всю страну, было бы очень круто послушать», — цитирует издание Вадянинскую.

При этом, говорит она, изначально из института могли вылететь до 70% студентов. За год многие изменили отношение к учебе, поэтому потери удалось свести к минимуму.