Теннисиста лишили аккредитации на «Ролан Гаррос» за страстный поцелуй

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Париж, 31 мая. Французский теннисист Максим Хаму временно не сможет посещать матчи турнира Большого Шлема — «Ролан Гаррос» по причине того, что он поцеловал представительницу СМИ в прямом эфире. Об этом сообщает в среду телеканал BBC.

Напомним, в первом круге Открытого чемпионата Франции он проиграл уругвайскому спортсмену Пабло Куэвасу в трех партиях со счетом 3:6, 2:6, 4:6. По завершении встречи 21-летний француз давал в прямом эфире интервью журналистке Мали Тома. В какой-то момент теннисист начал целовать девушку, несмотря на ее попытки уклониться.

Quand #Hamou, en mode séducteur niveau 30/4, prend un râteau avec autant de dents qu'un présentateur TV par @Maly_Tweet. @malaisetele. #RG17 pic.twitter.com/tPbkmGrYGn — Prise Marteau (@PriseMarteau) May 30, 2017

Французская федерация тенниса осудила поступок молодого игрока и назвала поведение Хаму «предосудительным», а также отобрала аккредитацию на весь турнир. Позже теннисист принес извинения на своей странице в социальной сети Facebook.