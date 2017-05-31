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Спорт
Теннисиста лишили аккредитации на «Ролан Гаррос» за страстный поцелуй

Теннисиста лишили аккредитации на «Ролан Гаррос» за страстный поцелуй

10:37  31 Мая 2017
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Ролан Гаррос

Париж, 31 мая. Французский теннисист Максим Хаму временно не сможет посещать матчи турнира Большого Шлема — «Ролан Гаррос» по причине того, что он поцеловал представительницу СМИ в прямом эфире. Об этом сообщает в среду телеканал BBC.

Напомним, в первом круге Открытого чемпионата Франции он проиграл уругвайскому спортсмену Пабло Куэвасу в трех партиях со счетом 3:6, 2:6, 4:6. По завершении встречи 21-летний француз давал в прямом эфире интервью журналистке Мали Тома. В какой-то момент теннисист начал целовать девушку, несмотря на ее попытки уклониться.

Французская федерация тенниса осудила поступок молодого игрока и назвала поведение Хаму «предосудительным», а также отобрала аккредитацию на весь турнир. Позже теннисист принес извинения на своей странице в социальной сети Facebook. 

#спорт #журналистка #теннис #ролан гаррос #поцелуи #хаму
Дана Балан
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