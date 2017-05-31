ВСУ атаковали 17 населенных пунктов ДНР за сутки

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Донецк, 31 мая. Киевские силовики за прошедшие сутки 65 раз нарушили режим тишины, сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

Власти Киева по-прежнему не выполняют минские соглашения – обстрелы территории Донбасса не прекращаются и на день. Так, за минувшие сутки 17 населенных пунктов ДНР подверглись обстрелам. По данным оборонного ведомства республики, киевские силовики 65 раз нарушили режим прекращения огня.

Известно, что при обстрелах населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе ВСУ применяли танковые и артиллерийские орудия, минометы, вооружение БМП и БТР. Обстрелы также велись из гранатометов и стрелкового оружия. На данный момент сведений о пострадавших нет.