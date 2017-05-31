Уроженец Москвы стал фигурантом в деле о «вмешательстве РФ» в выборы США

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Вашингтон, 31 мая. Бывший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн получил запрос о предоставлении информации о якобы «вмешательстве» России в выборы США, сообщает ABC News.

По словам адвоката чиновника, Эпштейн получил запрос от комитета разведки палаты представителей на предоставление некой «информации». Его не вызывали в суд, никаких вызовов не ожидается, добавил правозащитник.

Эпштейн, со своей стороны, обратился в комитет, чтобы понять, какую именно информацию ему надо предоставить. Отметим, что Борис Эпштейн занимал должность помощника Дональда Трампа в области связей с общественностью до марта 2017 года, сообщает «Свободная пресса».

В данный момент бывший советник американского лидера работает политическим аналитиком на ТВ. Эпштейн вырос в Москве, образование получил в Джорджтаунском университете, там он и познакомился с сыном Дональда Трампа.