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Технологии
Создатель Android выпустил модульный смартфон Essential Phone

Создатель Android выпустил модульный смартфон Essential Phone

10:25  31 Мая 2017
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Создатель Android выпустил модульный смартфон Essential Phone

Нью-Йорк, 31 мая. Основанная создателем операционной системы Android Энди Рубином компания Essential представила миру модульный смартфон, сообщили в пресс-службе организации.

Это первый смартфон компании. Новинка получила название Essential Phone. Как рассказали представители организации, у гаджета титановый корпус с керамической крышкой и безрамочный дисплей. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 5. Смартфон также имеет защиту от случайных включений при касании и попадании воды.

Телефон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 835. Двойная задняя камера имеет разрешение 13 мегапикселей. Второй модуль монохромный и способен захватывать гораздо больше света, чем основная камера. Фронтальная камера имеет разрешение восемь мегапикселей.

Создатель Android выпустил модульный смартфон Essential Phone

Стоимость новинки составляет примерно 700 долларов. Желающим приобрести версию гаджета с 360-камерой придется заплатить на 50 долларов больше.

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Катерина Тимошенская
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