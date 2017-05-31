Создатель Android выпустил модульный смартфон Essential Phone

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Нью-Йорк, 31 мая. Основанная создателем операционной системы Android Энди Рубином компания Essential представила миру модульный смартфон, сообщили в пресс-службе организации.

Это первый смартфон компании. Новинка получила название Essential Phone. Как рассказали представители организации, у гаджета титановый корпус с керамической крышкой и безрамочный дисплей. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 5. Смартфон также имеет защиту от случайных включений при касании и попадании воды.

Телефон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 835. Двойная задняя камера имеет разрешение 13 мегапикселей. Второй модуль монохромный и способен захватывать гораздо больше света, чем основная камера. Фронтальная камера имеет разрешение восемь мегапикселей.

Стоимость новинки составляет примерно 700 долларов. Желающим приобрести версию гаджета с 360-камерой придется заплатить на 50 долларов больше.

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