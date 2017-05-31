Появилось видео страшного торнадо на Алтае

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Барнаул, 31 мая. Торнадо пронесся по некоторым районам Алтайского края. Жителям удалось снять уникальное природное явление неподалеку от села Гришковка. Видео появилось в соцсети «ВКонтакте».

Штормовое предупреждение было объявлено в Алтайском крае накануне, 30 мая. Торнадо пронесся недалеко от мела Гришковка.

Люди по всему краю обращались за помощью в МЧС. В основном, это были просьбы освободить проходы и автомобили от упавших деревьев. Всего было зафиксировано порядка 30 вызовов.

Сильный ветер сорвал крыши в нескольких домах. Почти 20 муниципальных образований на время остались без электричества, сообщили в краевом управлении МЧС. К настоящему моменту электроснабжение уже восстановлено.

Также сообщается о крупном граде.