Число жертв мощного взрыва в Кабуле достигло 65 человек

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Кабул, 31 мая. Количество жертв мощного взрыва в столице Афганистана увеличилось до 65 человек, не менее 325 человек получили ранения и были отправлены в медицинские учреждения. Об этом сообщает представитель министерства здравоохранения Афганистана.

Ранее агентство Assotiated Press сообщало, что число погибших составляет 50 человек.

Напомним, взрыв произошел в центре Кабула сегодня, 31 мая, в непосредственной близости от президентского дворца и зданий иностранных посольств.

Согласно предварительной информации, на воздух взлетела начиненная взрывчаткой автомобильная цистерна для перевозки воды.

Ранее стало известно, что французское посольство в Кабуле было частично повреждено в результате взрыва.