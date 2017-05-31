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Происшествия
Число жертв мощного взрыва в Кабуле достигло 65 человек

Число жертв мощного взрыва в Кабуле достигло 65 человек

10:13  31 Мая 2017
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Число жертв мощного взрыва в Кабуле достигло 65 человек

Кабул, 31 мая. Количество жертв мощного взрыва в столице Афганистана увеличилось до 65 человек, не менее 325 человек получили ранения и были отправлены в медицинские учреждения. Об этом сообщает представитель министерства здравоохранения Афганистана.

Ранее агентство Assotiated Press сообщало, что число погибших составляет 50 человек.

Напомним, взрыв произошел в центре Кабула сегодня, 31 мая, в непосредственной близости от президентского дворца и зданий иностранных посольств.

Согласно предварительной информации, на воздух взлетела начиненная взрывчаткой автомобильная цистерна для перевозки воды. 

Ранее стало известно, что французское посольство в Кабуле было частично повреждено в результате взрыва. 

 

#кабул #афганистан #взрыв
Дана Балан
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