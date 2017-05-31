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Новости Сирии
Сирия сегодня: ВМФ РФ ударил по позициям ИГИЛ в Пальмире, курды штурмуют Ракку

Сирия сегодня: ВМФ РФ ударил по позициям ИГИЛ в Пальмире, курды штурмуют Ракку

10:17  31 Мая 2017
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Сирия сегодня: ВМФ РФ ударили по позициям ИГИЛ в Пальмире, курды штурмую Ракку

Сирия, 31 мая. Российские корабли запустили «калибры» по объектам террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) в окрестностях Пальмиры. Более сотни мирных жителей стали жертвами ударов боевой авиации международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами. Из-за военной операции по освобождению Ракки город покинуло более сотни тысяч человек. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

И грянул гром

Как передает министерство обороны Российской Федерации, фрегат «Адмирал Эссен» и подлодка «Краснодар» Военно-морского флота выпустили четыре крылатых ракеты «Калибр» по объектам боевиков «Исламского государства»* в окрестностях Пальмиры. «Калибры» ударили по позициям восточнее древнего города, где располагалась тяжелая техника и скопления живой силы террористов, которые были переброшены с территории столицы ИГ* — Ракки.

Все цели поражены, отмечают российские военные. Как заметила Lenta.ru, «Краснодар» выпустил ракеты из подводного положения.

Сирия сегодня: ВМФ РФ ударили по позициям ИГИЛ в Пальмире, курды штурмую Ракку

В военном ведомстве России подчеркнули, что командование Израиля, Турции и Соединенных Штатов было своевременно проинформировано о пусках «калибров». Кроме того, Минобороны отметило, что ВМФ РФ продемонстрировал способность эффективного нанесения ударов комплексами высокоточного оружия в самые кротчайшие сроки после получения от командования приказа.

Ракка в руинах

Как сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен, приблизительно сто тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть Ракку из-за военной операции по освобождению города от боевиков «Исламского государства». Он отметил, что в районе столицы ИГ резко ухудшилась гуманитарная ситуация.

По словам О'Брайена, сейчас необходимо снять все ограничения для тех, кто работает в указанном районе. Кроме того, отметил он, нужно добиться доступа для гуманитарной помощи через границу, через линию соприкосновения, включая наземный доступ через Алеппо.

Сирия сегодня: ВМФ РФ ударили по позициям ИГИЛ в Пальмире, курды штурмую Ракку

Отметим, что «освобождение» Ракки осуществляется бойцами «Демократических сил Сирии», основу которых составляют местные арабские племена и курдские вооруженные формирования, при активной поддержке спецназа Соединенных Штатов и авиации международной коалиции. Нужно заметить, что участие в этой операции американцев вызывает резкие протесты со стороны официального Дамаска. По мнению сирийского руководства, действия США являются откровенной интервенцией.

По данным Организации Объединенных Наций, за апрель и май гуманитарную помощь удалось доставить лишь 267 тысячам жителей осажденных районов Сирийской Арабской Республики, хотя операция планировалась для одного миллиона человек. Всего в текущем году было отправлено 18 гуманитарных конвоев. Для сравнения, за май прошлого года были отправлены 50 конвоев.

Беспощадная коалиция

По словам Стивена О'Брайена, за последнее время в результате неосторожных действий международной коалиции погибли более сотни мирных сирийцев в провинциях Ракка и Дейр эз-Зор. Заметим, что, по информации сирийских СМИ, на прошлой неделе в результате удара коалиции погибли 35 человек, включая женщин и детей. В свою очередь в Пентагоне сообщили, что «очень серьезно» относятся к информации подобного рода и будут ее тщательно проверять.

В то же время за последние дни в результате атаки боевиков «Исламского государства» жертвами стали свыше 30 мирных жителей. Накануне террористы обстреляли из минометов кварталы города Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #игил #пальмира
Илья Муромский
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