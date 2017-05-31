Сирия сегодня: ВМФ РФ ударил по позициям ИГИЛ в Пальмире, курды штурмуют Ракку

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Сирия, 31 мая. Российские корабли запустили «калибры» по объектам террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) в окрестностях Пальмиры. Более сотни мирных жителей стали жертвами ударов боевой авиации международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами. Из-за военной операции по освобождению Ракки город покинуло более сотни тысяч человек. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

И грянул гром

Как передает министерство обороны Российской Федерации, фрегат «Адмирал Эссен» и подлодка «Краснодар» Военно-морского флота выпустили четыре крылатых ракеты «Калибр» по объектам боевиков «Исламского государства»* в окрестностях Пальмиры. «Калибры» ударили по позициям восточнее древнего города, где располагалась тяжелая техника и скопления живой силы террористов, которые были переброшены с территории столицы ИГ* — Ракки.

Все цели поражены, отмечают российские военные. Как заметила Lenta.ru, «Краснодар» выпустил ракеты из подводного положения.

В военном ведомстве России подчеркнули, что командование Израиля, Турции и Соединенных Штатов было своевременно проинформировано о пусках «калибров». Кроме того, Минобороны отметило, что ВМФ РФ продемонстрировал способность эффективного нанесения ударов комплексами высокоточного оружия в самые кротчайшие сроки после получения от командования приказа.

Ракка в руинах

Как сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен, приблизительно сто тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть Ракку из-за военной операции по освобождению города от боевиков «Исламского государства». Он отметил, что в районе столицы ИГ резко ухудшилась гуманитарная ситуация.

По словам О'Брайена, сейчас необходимо снять все ограничения для тех, кто работает в указанном районе. Кроме того, отметил он, нужно добиться доступа для гуманитарной помощи через границу, через линию соприкосновения, включая наземный доступ через Алеппо.

Отметим, что «освобождение» Ракки осуществляется бойцами «Демократических сил Сирии», основу которых составляют местные арабские племена и курдские вооруженные формирования, при активной поддержке спецназа Соединенных Штатов и авиации международной коалиции. Нужно заметить, что участие в этой операции американцев вызывает резкие протесты со стороны официального Дамаска. По мнению сирийского руководства, действия США являются откровенной интервенцией.

По данным Организации Объединенных Наций, за апрель и май гуманитарную помощь удалось доставить лишь 267 тысячам жителей осажденных районов Сирийской Арабской Республики, хотя операция планировалась для одного миллиона человек. Всего в текущем году было отправлено 18 гуманитарных конвоев. Для сравнения, за май прошлого года были отправлены 50 конвоев.

Беспощадная коалиция

По словам Стивена О'Брайена, за последнее время в результате неосторожных действий международной коалиции погибли более сотни мирных сирийцев в провинциях Ракка и Дейр эз-Зор. Заметим, что, по информации сирийских СМИ, на прошлой неделе в результате удара коалиции погибли 35 человек, включая женщин и детей. В свою очередь в Пентагоне сообщили, что «очень серьезно» относятся к информации подобного рода и будут ее тщательно проверять.

В то же время за последние дни в результате атаки боевиков «Исламского государства» жертвами стали свыше 30 мирных жителей. Накануне террористы обстреляли из минометов кварталы города Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.