Ракка: курды отрезали ИГ путь к отступлению на юг

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Алеппо, 31 мая. Курдские вооруженные формирования сумели освободить от террористов «Исламского государства»* (группировка запрещена в РФ) несколько населенных пунктов на автодороге через Эль-Мансуру к югу от Ракки. Теперь «столица террористов» оказалась отрезана со всех четырех сторон.

Ранее шоссе Ракка — Рассафа, проходящее через Эль-Мансуру длительное время использовалось для поставок вооружения и припасов осажденным террористам. Кроме того, южное направление было последним путем отхода для осажденных в Ракке боевиков. Курдские демократические силы (SDF) начали сражение за этот населенный пункт 11 мая. При отступлении боевики ИГ*, потерявшие убитыми более 20 человек, взорвали запасы питьевой воды в городе.

Как сообщает Al-Hayat, под Раккой интенсивную поддержку силам SDF оказывают самолеты ВВС США. Авиация наносит удары по позициям боевиков ИГИЛ*, а кроме того, сбрасывает листовки с призывами к населению покинуть город и указанием возможных путей отхода. Штурм «столицы халифата» должен начаться с началом июня.

* Организация запрещена на территории РФ.