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Технологии
Концерн «АвтоВАЗ» презентует абсолютно новую модель в рамках ММАС-2018

Концерн «АвтоВАЗ» презентует абсолютно новую модель в рамках ММАС-2018

14:34  31 Мая 2017
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Концерн «АвтоВАЗ» презентует абсолютно новую модель в рамках ММАС-2018

Москва, 31 мая. Российская компания «АвтоВАЗ» готовит к презентации абсолютно новый концепт на Московском международном автосалоне (ММАС). Об этом сообщил шеф-дизайнер концерна Стив Маттин.

При этом специалист с сожалением заметил, что ММАС проходит только один раз в два года. «Мы бы хотели демонстрировать свои новинки ежегодно. Но как бы то ни было, мы готовимся показать абсолютно новый концепт», — заявил он в комментарии порталу «АвтоВзгляд».

Дополнительные подробности Маттин не сообщил, оставив в секрете характеристиках нового автомобиля, однако заметил, что  концепт для АвтоВАЗа важен наравне с уже запущенными в производство машинами.
 

Ярослава Замысловатова
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