Концерн «АвтоВАЗ» презентует абсолютно новую модель в рамках ММАС-2018

В Избранное

Скопировать

Москва, 31 мая. Российская компания «АвтоВАЗ» готовит к презентации абсолютно новый концепт на Московском международном автосалоне (ММАС). Об этом сообщил шеф-дизайнер концерна Стив Маттин.

При этом специалист с сожалением заметил, что ММАС проходит только один раз в два года. «Мы бы хотели демонстрировать свои новинки ежегодно. Но как бы то ни было, мы готовимся показать абсолютно новый концепт», — заявил он в комментарии порталу «АвтоВзгляд».

Дополнительные подробности Маттин не сообщил, оставив в секрете характеристиках нового автомобиля, однако заметил, что концепт для АвтоВАЗа важен наравне с уже запущенными в производство машинами.

