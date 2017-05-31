Омский таксист засунул клиента-«зайца» в багажник и облил зеленкой

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Омск, 31 мая. Таксист, затолкавший клиента в багажник за то, что тот отказался оплачивать проезд, отправится под суд, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел еще в феврале. По версии следствия, 22-летний водитель привез двух пассажиров в больницу, один из них нуждался в срочной медицинской помощи. Когда машина прибыла на место, пассажиры, которые были изрядно пьяны, отказались платить за проезд и попытались сбежать. Тогда таксист схватил пластиковую трубу, догнал одного из мужчин и затолкал в багажник. Затем он вывез на одну из улиц Омска своего клиента, где заставил его облиться зеленкой в качестве наказания.

Впоследствии об инциденте узнали сотрудники правоохранительных органов. Таксиста задержали, против него было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека», сообщает «Свободная пресса».