Трамп рассказал о позиции США по проекту «Южного газового коридора»

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Баку, 31 мая. США остаются приверженными реализации «Южного газового коридора». Об этом американский президент Дональд Трамп заявил во время своего обращения к участникам международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия-2017» в Баку.

Трамп отметил, что ожидает развития партнерских отношений США и Азербайджана. При этом американский лидер также назвал значимой роль ь Азербайджана в поддержании усилий по энергетической безопасности.

«Я выражаю готовность к сотрудничеству с вами», — добавил Трамп.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с национальным праздником — Днем Республики, а также высоко оценил динамичное развитие российско-азербайджанских отношений.