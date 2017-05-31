Число жертв взрыва в Кабуле увеличилось до 49

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Кабул, 31 мая. Число погибших при взрыве в столице Афганистана увеличилось до 49 человек, свыше 300 человек пострадали. Об этом передает французское информационное агентство AFP со ссылкой на источники во властных структурах.

Ранее телеканал Tolo News озвучил данные, полученные от министерства здравоохранения страны, которое сообщало о гибели 19 человек и 319 пострадавших.

Напомним, мощный взрыв прогремел в Кабуле в 8.25 по местному времени. Очевидцы рассказывали, что во многих зданиях выбиты стекла, взрывной волной вынесло двери. По информации из разных источников, причиной стал начиненный взрывчатым веществом автомобиль. Пишут, что все произошло недалеко от здания, в котором расположено посольство Германии.