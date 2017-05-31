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Общество
Замглавы Федерального казначейства арестован по делу о мошенничестве

Замглавы Федерального казначейства арестован по делу о мошенничестве

10:13  31 Мая 2017
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Замглавы Федерального казначейства арестован по делу о мошенничестве

Москва, 31 мая. Заместителя руководителя Федерального казначейства Сергея Гуральникова арестовали по подозрению в мошенничестве. 

Кроме того, под стражу заключен и начальник управления информационных систем ведомства Сергей Павлов. Одновременно с ним был задержан также и исполнительный директор компании «Сириус» (эта компания долгие годы была подрядчиком казначейства) Александр Литвинов. 

Постановления об их аресте Хорошевский районный суд выдал 13 мая. Сейчас они находятся в СИЗО. Источник в суде сообщил ФАН, что жалобу на арест Гуральникова рассмотрят сегодня в Мосгорсуде. 
 

Ярослава Замысловатова
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