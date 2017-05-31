Ученые признали, что спасти Землю от атаки астероидов невозможно

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Москва, 31 мая. Современные технологии не смогут спасти Землю от столкновения с астероидом. Такая информация представлена в докладе, который подготовили специалисты Института динамики геосфер РАН, Института астрономии РАН и Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Как отмечается в докладе, из 15000 метеоритов и астероидов, которые попадают на траекторию движения Земли, каждый девятый несет в себе угрозу для человечества. При этом невозможно зафиксировать при помощи телескопов и астероиды, диаметр которых не превышает 20 метров. Таким образом, только лишь в момент максимального приближения астероида к нашей планете возможно узнать наверняка, столкнется ли космический объект с Землей.

В настоящее время специалисты разрабатывают принципиально новые технологии, которые смогут защитить Землю от метеоритов и астероидов.

Напомним, ранее российские специалисты смоделировали последствия падения астероида диаметром 300 метров на Москву.