«КамАЗ» поможет Mercedes-Benz построить завод в Подмосковье

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Мюнхен, 31 мая. Немецкий гигант автомобильной индустрии Mercedes-Benz в конце июня текущего года начнет возведение российского предприятия, которое будет расположено в Московской области. Одним из партнеров немецкого концерна станет российская компания «КамАЗ».

Отметим, что Mercedes-Benz и «КамАЗ» владеют совместным производством большегрузов в Набережных Челнах.

По имеющейся информации, выгода от партнерства ожидает обе стороны, поскольку отечественная компания получит льготы на импортные комплектующие, а немецкий концерн сумеет повысить локализацию производства и объемы сборки на территории России.

Напомним, как стало известно ранее, новый завод в Московской области будет способен выпускать 25 тыс. авто ежегодно, среди них будут кроссоверы Mercedes-Benz и седаны премиум-класса E-Class. Планируется, что новый завод обеспечит работой более тысячи человек.