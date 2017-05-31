NASA впервые отправит к Солнцу космический корабль

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Вашингтон, 31 мая. Космическое агентство NASA готовится запустить зонд в сторону Солнца, сообщается на сайте организации.

Миссия получила название Solar Probe Plus. Зонд будет проводить сбор данных о солнечной активности, что в будущем поможет людям предсказать вспышки, которые периодически возникают на поверхности светила и непосредственно влияют на нашу планету.

Аппарат, который погрузится в атмосферу Солнца, будет запущен в августе следующего года. В течение семи лет зонд будет корректировать свою траекторию, используя гравитационное поле Венеры, возле которой пролетит семь раз. После этого аппарат приблизится к Солнцу на максимальное расстояние.

Таким образом, зонд должен выдержать температуру 1400 градусов Цельсия. Для этого инженеры NASA разработали теплозащитный слой толщиной 11,5 см, сделанный из композитного материала с углеродным волокном. Аппарат получит систему циркуляции воды для уменьшения воздействия солнечного излучения на приборы.