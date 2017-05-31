Удар по ИГ в Пальмире: Минобороны РФ показало видео атаки «Калибрами» в Сирии

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Москва, 31 мая. Министерство обороны РФ обнародовало видео пуска четырех крылатых ракет по объектам террористов ИГ* в районе Пальмиры в Сирии. Запись опубликована на официальном канале военного ведомства на You Tube.

«Калибры» были выпущены с фрегата «Адмирал Эссен» и подлодки «Краснодар» в восточной части Средиземного моря. Целями удара стали укрытия восточнее Пальмиры, где концентрировалась тяжелая техника и боевики, переброшенные террористами из Ракки.

В Минобороны подчеркнули, что все ракеты успешно поразили цели. Военные особо отметили, что «Краснодар» выполнил пуски из подводного положения.

Напомним, группировка "Исламское государство*" (ИГ) запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.