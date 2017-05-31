Киев попросит Путина лично помочь с обеспечением тишины в Донбассе

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Киев, 31 мая. Украинская сторона на переговорах по Донбассу предложила объявить в регионе очередной режим тишины и попросить президента России Владимира Путина оказать в этом содействие. Такое заявление прозвучало со стороны первого заместителя министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

Рабочая встреча на уровне заместителей министров прошла в Берлине во вторник. Представитель украинской стороны Вадим Пристайко рассказал, что на переговорах звучало предложение объявить новый режим тишины.

«Было предложение украинской стороны объявить очередной режим тишины, но попросить или потребовать от российской стороны, чтобы президент (Владимир) Путин лично настаивал. Мы думаем, его послушаются», — приводит слова Пристайко «Укринформ».

Пристайко поспешил заверить, что прекращение огня — это «принципиальная позиция» украинской стороны.