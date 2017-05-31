Весна в Москве завершится ветром, дождем и грозами

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Москва, 31 мая. В последний день мая в столичном регионе ожидается сырая, облачная, ветреная и теплая погода, сообщили в Росгидромете.

Как уточнили в метеослужбе, 31 мая местами пройдет дождь, в отдельных районах ожидается гроза. Температура воздуха в Москве составит 18-20 градусов тепла, а в Подмосковье — 15-20 градусов. Ветер южной четверти 5-10 м/с.

Ночь будет облачная, но с прояснениями. Пройдет небольшой дождь, в отдельных районах будет гроза. В Москве температура упадет до 13-15 градусов, в Московской области столбик термометра опустится до цифры 11.

Днем в четверг, 1 июня, в Москве снова пройдет дождь, температура поднимется до 19 градусов тепла. Ветер западный, 7-12 м/с.