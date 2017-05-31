Стартовал конкурс стихов и песен про мост через Керченский пролив

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Симферополь, 31 мая. Как отметили в информационном центре «Крымский мост», с самого начала строительства моста через Керченский пролив, который соединит Крым и Кубань, на официальную почту проекта приходят десятки стихотворений и песен про мост, который присылают люди со всех концов России. В связи с этим было принято решение организовать конкурс на лучшую работу, посвященную мосту.

«Лучшая композиция будет представлена на международном конкурсе «Новая волна» в Сочи в исполнении звезды эстрады, автор примет участие в съемках клипа. Самую интересную поэзию опубликуют в сборнике «Крымский мост», а автора наиболее яркого стихотворения ждет поездка на стройку века», — указано в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

Итоги конкурса будут подведены 5 августа профессиональным жюри с участием известных российских композиторов, исполнителей и продюсеров. «Желающих принять участие в конкурсе будет немало. Многие захотят не просто побороться за главный приз, но и таким образом стать частью этого важного исторического события – строительства Крымского моста», — заявила член жюри, певица Валерия.