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Весь мир
Посольство Франции повреждено при взрыве в Кабуле

Посольство Франции повреждено при взрыве в Кабуле

9:39  31 Мая 2017  /обновлено: 10:04  31 Мая 2017
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Посольство Франции повреждено при взрыве в Кабуле

Кабул, 31 мая. Посольство Франции в Кабуле было повреждено в результате взрыва бомбы. Как рассказал министр по европейским делам Франции Марьэль де Сарнез, жертв среди французов не было.

«Во французском посольстве, а также в посольстве Германии был нанесен значительный материальный ущерб», — заявил де Сарнез, слова которого цитирует Reuters.

Официальные лица заявили, что мощная автомобильная бомба взорвалась в центре Кабула, убив или ранив десятки людей. По данным министерства здравоохранения Афганистана, при взрыве погибли 19 человек, 319 получили ранения.


 

#кабул
Тимур Румянцев
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