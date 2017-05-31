Несколько стран ЕС отказываются проводить саммит НАТО в Стамбуле

В Избранное

Скопировать

Берлин, 31 мая. Ряд государств-членов НАТО во главе с Германией, Данией, Нидерландами и Францией не поддержали проведение саммита альянса в турецкой столице в следующем году.

Как рассказали газете Die Welt осведомленные высокопоставленные источники в дипломатических кругах, данные страны не хотят, чтобы создавалось впечатление, будто НАТО поддерживает внутреннюю политику правительства Турции. Они выдвинули предложение провести встречу в Брюсселе в 2018 году. Власти Бельгии согласились провести такой саммит у себя.

Напомним, накануне избранный президент Сербии Александар Вучич сообщил, что Сербия не будет вступать НАТО, даже если будет решением многих проблем, поскольку большинство жителей страны решительно высказались против этого.