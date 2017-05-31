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Весь мир
Несколько стран ЕС отказываются проводить саммит НАТО в Стамбуле

Несколько стран ЕС отказываются проводить саммит НАТО в Стамбуле

9:49  31 Мая 2017
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Несколько стран ЕС отказываются проводить саммит НАТО в Стамбуле

Берлин, 31 мая. Ряд государств-членов НАТО во главе с Германией, Данией, Нидерландами и Францией не поддержали проведение саммита альянса в турецкой столице в следующем году. 

Как рассказали газете Die Welt осведомленные высокопоставленные источники в дипломатических кругах, данные страны не хотят, чтобы создавалось впечатление, будто НАТО поддерживает внутреннюю политику правительства Турции. Они выдвинули предложение провести встречу в Брюсселе в 2018 году. Власти Бельгии согласились провести такой саммит у себя.

Напомним, накануне  избранный президент Сербии Александар Вучич сообщил, что Сербия не будет вступать НАТО, даже если будет решением многих проблем, поскольку большинство жителей страны решительно высказались против этого. 

#турция #нато #стамбул #германия
Тимур Румянцев
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