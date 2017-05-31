Жительница Кубани задушила мужа подушкой и закопала тело во дворе

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Краснодар, 31 мая. Ссора семейной пары переросла в убийство в Краснодарском крае. Женщина избила мужа, задушила и закопала тело во дворе их дома, но потом раскаялась и сообщила о преступлении в правоохранительные органы. В отношении нее возбуждили уголовное дело по статье «Убийство».

По данным следствия, 48-летняя подозреваемая и ее 41-летний супруг проживали в одном из домовладений по улице Жлобы в станице Новолеушковской. Во время очередного застолья между мужем и женой возникло недопонимание, которое переросло в ссору. Во время конфликта женщин ударила своего благоверного, и он упал на пол. «Женщина села на супруга и стала душить его руками и подушкой. Убедившись, что муж не дышит, она завернула тело в простынь и поместила в яму во дворе дома, засыпав землей. Эту яму ее супруг выкопал под септик», — сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанной