Житель Приморья выплатит 1,7 миллиона рублей за убийство молодой тигрицы

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Владивосток, 31 мая. Житель Приморья заплатит около 1,7 млн рублей за гибель молодой тигрицы в августе 2015 года, сообщает АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра».

Хищника с перебитыми задними лапами обнаружили в трех километрах от села Кишиневка. Тигрицу перевезли для операции во Владивосток, однако ранения оказались слишком серьезные — животное погибло. Экспертиза с участием WWF России и Центра «Амурский тигр» доказала, что охотник специально подстрелил тигрицу, которая не угрожала его жизни.

Суд признал мужчину виновным в гибели животного и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год и 10 месяцев. Кроме того, суд постановил взыскать с виновного более 1,6 млн рублей за счет ущерба, который был нанесен животному миру.