Путин об отношениях России и США: Мы никуда не спешим

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Москва, 31 мая. Российская сторона не пребывала в каких-то особых ожиданиях после прихода к власти администрации Дональда Трампа. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин в интервью изданию Le Figaro.

По словам российского лидера, Москва ничего особенного не ждала от прихода к власти в США новой администрации.

«Конечно, мы слышали в ходе предвыборной кампании намерения уже избранного и вступившего в должность президента США Трампа о его желании нормализовать двусторонние отношения. Он говорил о том, что уже хуже некуда, мы это хорошо помним», — подчеркнул Путин.

Президент РФ отметил, что проигравшие в президентской гонке люди никак не могут успокоиться и признать поражение.

«Поэтому мы никуда не спешим, мы готовы ждать, но очень рассчитываем и надеемся на то, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном когда-то произойдет», — подытожил глава РФ.