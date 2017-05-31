Минздрав Афганистана озвучил данные о погибших при взрыве в Кабуле

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Кабул, 31 мая. При взрыве в Кабуле погибли 19 человек, 319 получили ранения. Эти данные подтвердило министерство здравоохранения Афганистана, передает телеканал Tolo News.

Напомним, взрыв большой мощности прогремел в Кабуле в районе, где расположен президентский дворец. Неподалеку находятся и здания иностранных посольств. Очевидцы рассказывали, что в домах взрывной волной выбиты стекла, снесены двери.

По предварительным данным, на воздух взлетела начиненная взрывчаткой автоцистерна для перевозки воды. Об этом сообщают международные агентства со ссылкой на источники в местной полиции.