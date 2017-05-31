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Происшествия
Мумифицированный труп мужчины обнаружили в поле под Петербургом

Мумифицированный труп мужчины обнаружили в поле под Петербургом

9:32  31 Мая 2017
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Мумифицированный труп мужчины обнаружили в поле под Петербургом

Санкт-Петербург, 31 мая. Труп мужчины с гнилостными изменениями обнаружен в поле в Ленобласти.

Как стало известно ФАН, труп был найден возле автодороги «Петродворец — Кейкино» в поле между СНТ «Флора» и «Фауна». Так, мужчина был частично мумифицирован. На его теле имелись гнилостные изменения. Возраст и рост мужчины установить не удалось. 

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Материал будет передан в СУ СК РФ.


 

 

 

#ленобласть #мумия
Тимур Румянцев
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