Греция заманивает россиян Гиппократом и монастырями

В Избранное

Скопировать

Москва, 31 мая. По данным аналитиков Ассоциации российских туроператоров (АТОР), Греция является одним из наиболее популярных среди россиян направлений отдыха. В Греции рады российским туристам и предлагают два новых необычных туристических продукта, которые должны прийтись по нраву именно гражданам России.

По данным АТОР, спрос на греческие курорты среди россиян вырос на 27,4% по сравнению с прошлым годом. В Греции рады российским туристам и готовы предложить новые туристические продукты — паломнический туризм и специальная программа для студентов-медиков, которые смогут дать клятву Гиппократа прямо на родине древнегреческого врача.

Митрополит островов Кос и Нисирос Нафанаил составил подробную карту монастырей этой местности. Всего здесь около 50 крупных монастырей и около 350 поменьше. Составление карты заняло у священнослужителя три года.

«Но если раньше паломничество развивалось само по себе, то сейчас надо помогать греческим островам развивать туризм. И я совершенно не против, если турагентства, министерство туризма будут развивать это направление. Просто Церкви как институту заниматься этим неправильно», — рассказал митрополит газете «Известия».

Президент Ассоциации отельеров острова Кос Константина Свину задумалась о том, как привлечь в Грецию выпускников российских медицинских вузов.

«Они могли бы давать клятву Гиппократа на Косе — родине знаменитого врача, прямо на развалинах Асклепиона — древнегреческого храма, посвящённого богу медицины», — отметила она.

Эта услуга уже пользуется успехом у греческих студентов-медиков, а также их коллег из многих стран Европы.