Власти города в США заплатят более $3 млн за отказ построить мечеть

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 31 мая. Власти города Бернардес в американском штате Нью-Джерси заплатят 3,25 миллиона долларов за отказ построить мечеть. Истцом выступила местная мусульманская организация.

В 2011 году она приобрела участок земли для строительства мечети, однако чиновники отказались выдавать разрешение, заявив, что это создаст нехватку мест для парковки, ведь посетители будут приезжать в мечеть на машинах. Одновременно власти ужесточили ряд норм по строительству в городе религиозных учреждений.

Мусульманское общество расценило такие действия как целенаправленное ущемление интересов приверженцев ислама и обратилось в суд. Заявление поддержало министерство юстиции США.

В итоге стороны смогли достичь договоренности, по которой чиновникам придется разрешить построить мечеть, а также отменить некоторые из введенных ранее правил. Чиновники также согласились выплатить 3,25 миллиона долларов, из них 1,5 миллиона получит мусульманское общество, а 1,75 миллиона уйдут на оплату услуг адвокатов обеих сторон.

