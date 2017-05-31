Житель Череповца из ревности сжег жену и двух приятелей

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Череповец, 31 мая. Сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть тройное убийство. Трагедия произошла 28 мая. Тела двух мужчин и женщины обнаружили в частном доме Череповца после пожара. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник специально развел огонь, чтобы убить жильцов дома.

По подозрению в тройном убийстве задержали 36-летнего мужчину, супруга погибшей женщины. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

По версии следствия, в день убийства компания из четырех человек — супружеской пары и двух гостей — устроила застолье, в ходе которого глава семьи приревновал жену к гостям. Когда все легли спать, мужчина поджег дом. В ходе экспертизы было установлено, что все трое отравились продуктами горения. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в региональном СУ СКР.