Госдума ужесточит правила работы микрокредитных фирм по рекомендации Путина

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Москва, 31 мая. Депутаты Госдумы работают над поправками в закон, которые окажут существенное влияние на работу микрофинансковых организаций (МФО). Сегодня их доходность может составлять 800% годовых. Парламентарии хотят опустить «потолок» до 150%.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Напомним, президент России Владимир Путин в прошлом месяца раскритиковал МФО за их ценовую политику и сравнил со старухой-процентщицей из небезызвестного романа Достоевского.

Российский лидер тогда дал поручение снизить кредитную нагрузку на граждан и помочь им избежать попадания в долговую яму.