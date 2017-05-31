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Экономика
Госдума ужесточит правила работы микрокредитных фирм по рекомендации Путина

Госдума ужесточит правила работы микрокредитных фирм по рекомендации Путина

10:00  31 Мая 2017
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Госдума ужесточит правила работы микрокредитных фирм по рекомендации Путина

Москва, 31 мая. Депутаты Госдумы работают над поправками в закон, которые окажут существенное влияние на работу микрофинансковых организаций (МФО). Сегодня их доходность может составлять 800% годовых. Парламентарии хотят опустить «потолок» до 150%.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. 

Напомним, президент России Владимир Путин в прошлом месяца раскритиковал МФО за их ценовую политику и сравнил со старухой-процентщицей из небезызвестного романа Достоевского.

Госдума ужесточит правила работы микрокредитных фирм по рекомендации Путина

Российский лидер тогда дал поручение снизить кредитную нагрузку на граждан и помочь им избежать попадания в долговую яму. 

#путин #аксаков
Алексей Громов
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