Власти Сахалина предоставят льготы японскому бизнесу для работы на Курилах
Южно-Сахалинск, 31 мая. Сахалинские власти намерены предложить льготы японским предпринимателям, которые планируют воплощать совместные проекты на Курильских островах. Об этом сообщил в среду заместитель председателя правительства Сахалинской области Дмитрий Нестеров.
По его словам, для гарантии благополучной реализации проектов власти Сахалина решили поддержать японский бизнес, речь также идет о налогообложении.
«Это касается налога на прибыль и имущество. Помимо этого, по ряду направлений бизнеса, применяются специальные налоговые режимы и предоставляются, в случае необходимости, отсрочка по уплате налогов», — подчеркнул он.
Нестеров также отметил, что власти Сахалина и Курил финансируют часть затрат, которые связаны с выполнением спонсорских проектов.