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Экономика
Власти Сахалина предоставят льготы японскому бизнесу для работы на Курилах

Власти Сахалина предоставят льготы японскому бизнесу для работы на Курилах

9:24  31 Мая 2017
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Власти Сахалина предоставят льготы японскому бизнесу для работы на Курилах

Южно-Сахалинск, 31 мая. Сахалинские власти намерены предложить льготы японским предпринимателям, которые планируют воплощать совместные проекты на Курильских островах. Об этом сообщил в среду заместитель председателя правительства Сахалинской области Дмитрий Нестеров.

По его словам, для гарантии благополучной реализации проектов власти Сахалина решили поддержать японский бизнес, речь также идет о налогообложении.

«Это касается налога на прибыль и имущество. Помимо этого, по ряду направлений бизнеса, применяются специальные налоговые режимы и предоставляются, в случае необходимости, отсрочка по уплате налогов», — подчеркнул он.

Нестеров также отметил, что власти Сахалина и Курил финансируют часть затрат, которые связаны с выполнением спонсорских проектов.

#япония #курилы #экономика #сахалин
Дана Балан
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