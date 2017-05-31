Тело пенсионера найдено у подъезда в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 31 мая. Мужчина умер прямо на улице в Ленинградской области.

Как стало известно ФАН, накануне в полицию поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что в городе Тихвин возле подъезда жилого дома был найден труп неизвестного мужчины, на вид которому 70-80 лет. Во время внешнего осмотра никаких признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Полиция установила, что мужчиной оказался пенсионер 1948 года рождения. По предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ.

Труп пенсионера был направлен в морг для установления причины смерти. По факту произошедшего проводится проверка.



