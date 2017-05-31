Роспатент защитил права производителей лекарств

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Москва, 31 мая. Роспатент не поддержал поправки, предложенные ФАС, которые предлагали изымать патенты на лекарственные средства и производить их без согласия правообладателя. В частности, в Роспатенте считают, что новый механизм изъятия интеллектуальной собственности избыточен и может повредить инвестиционному климату нашей страны.

Эксперты также считают, что предложенные ФАС поправки могли отпугнуть западные компании, которые планировали привезти в Россию свои лекарства.

«Полагаем применение изменений, предложенных ФАС России, нецелесообразным», — сообщается в письме главы Роспатента Григория Ивлева заместителю главы ФАС Андрею Цыганову.

Директор департамента связей фармацевтического холдинга STADA Иван Глушков напомнил газете «Известия», что можно и через суд получить лицензию на тот или иной препарат. Предложение ФАС сводится к тому, чтобы решение принимал не суд, а правительственная комиссия.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов заявил, что нормы, предложенные ФАС, требуют бережного обращения.