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Общество
Активисты-правозащитники из США пропали в Китае на фабрике обуви Иванки Трамп

Активисты-правозащитники из США пропали в Китае на фабрике обуви Иванки Трамп

9:30  31 Мая 2017
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Активисты-правозащитники из США пропали в Китае на фабрике обуви Иванки Трамп

Нью-Йорк, 31 мая. Американская правозащитная организация China Labor Watch, изучающая условия труда на китайских фабриках, объявила об аресте своего активиста, тайно проводившего изучение условий на фабрике обуви, принадлежащей бренду дочери американского президента — Иванке Трамп. Еще двое активистов организации пропали без вести, об их судьбе пока что нет данных.

Директор China Labor Watch Ли Цзян предположил, что правозащитников где-то удерживают, не позволяя выйти на связь. Жене арестованного правозащитника Хуа Хайфэна в полиции сообщили только, что она лишена права видеться, разговаривать по телефону и получать деньги от своего мужа, объявив, что это все, что ей положено знать.

Активисты-правозащитники из США пропали в Китае на фабрике обуви Иванки Трамп

«Мы обращаемся к президенту США Трампу, самой Иванке Трамп, а также к относящейся к ней компании выступить в защиту и освободить наших активистов», — объявила China Labor Watch через агентство Reuters.

В настоящее время Иванка Трамп не возглавляет компанию по производству обуви, аксессуаров и ювелирных украшений, около 20 брендов которой зарегистрированы на территории Китая. Она передала это место заместителю Абигейл Клем, чтобы стать советником президента.

 

#иванкатрамп
Валентин Меликов
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