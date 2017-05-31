Установлена новая жертва тренера-педофила из Петербурга

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Санкт-Петербург, 31 мая. Тренера одного из детских ФК в Петербурге, задержанного по подозрению в надругательстве над своими юными подопечными, дополнительно изобличили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении пятиклассника в Белоруссии.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в ходе следствия была установлена еще одна жертва тренера. Преступление он совершил в период с 25 марта по 2 апреля в деревне Николаевщина Минской области. Пострадавший 12-летний мальчик также является воспитанником спортивной школы в Петербурге, где работает тренер.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей.