Удар «Калибрами» по ИГ в Пальмире показал высокую боеготовность ВМФ РФ — Минобороны

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Москва, 31 мая. Российские военные нанесли удары крылатыми ракетами «Калибр» по террористам «Исламского государства»* в районе Пальмиры. Успешный удар показал высокую боевую готовность сил ВМФ России, а также его способность наносить результативные удары в кратчайшие сроки, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Российский фрегат «Адмирал Эссен» и подлодка «Краснодар» ВМФ России выпустили четыре крылатые ракеты «Калибр» по скоплениям живой силы и тяжелой техники боевиков ИГ* (запрещено в России) в районе Пальмиры.

В Минобороны РФ отметили, что запуск прошел успешно, и это стало подтверждением высокой боеготовности сил ВМФ в целом и задействованных в операции экипажей корабля и подводной лодки в частности.

«Российский Военно-морской флот продемонстрировал способность результативного нанесения ударов комплексами высокоточного оружия в кратчайший срок после получения приказа», — отметили в ведомстве.

* Организация запрещена на территории РФ.