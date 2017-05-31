Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Уроженка Узбекистана родила мертвого ребенка в петербургском парке

Уроженка Узбекистана родила мертвого ребенка в петербургском парке

9:12  31 Мая 2017
97

Уроженка Узбекистана родила мертвого ребенка в петербургском парке

Санкт-Петербург, 31 мая. Уроженка республики Узбекистан родила прямо в петербургском парке. Как стало известно, малыш оказался мертвым.

Так, накануне в полицию поступило сообщение о том, что в парке по Кондратьевскому проспекту женщина родила ребенка и была отправлена в роддом на Малой Балканской. Правоохранители провели проверку, в ходе которой установили, что роженицей оказалась уроженка Узбекистана 1994 года рождения. Ее ребенок оказался мертвым. Об инциденте было сообщено следователю СО ГСУ СК.

 

#петербург
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть